شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى: لا تعليق على تصرف زيزو.. وميكالى يحفز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود حرب مدير المنتخب مصر الأولمبي، أن الفوز على منتخب أوزباكستان، خطوة مهمة في التأهل إلى دور الثمانية من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، قائلا أنه لا تعليق لديه على تصرف زيزو.

يذكر أنه فى الدقيقة 65 من زمن شوط المباراة الثاني بين وأوزباكستان، تم تبديل أحمد مصطفى زيزو ودخولا مصطفى سعد ميسي بدلا منه.

وقال حرب، في تصريحات تليفزيونية: "التعادل أمام الدومينيكان كان مخيبا، ولكنه منتخب قوي والفوز اليوم محى صورة المباراة الأولى".

وأضاف محمود حرب: "الأجواء في فرنسا صعبة، وبالتالي الأداء ظهر بشكل متراجع ولكن مع توالي المباريات سيتحسن الأداء، وميكالي يتحدث مع اللاعبين عن أهمية الحدث ومنحهم ثقة في أنفسهم".

واختتم مدير المنتخب الأولمبي: "لا تعليق على تصرف زيزو أمام أوزباكستان، ولكن نريد التركيز في الوقت الحالي على الإيجابيات، وسنغادر إلى بوردو صباحًا لخوض مباراة إسبانيا في الجولة الثالثة".