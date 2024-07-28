شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 27 - 7 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 27 - 7 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها فوز المنتخب الأولمبى على أوزباكستان بهدف دون مقابل فى الجولة الثانية من دور المجموعات، الزمالك يعلن تعافى يوسف أوباما قبل مواجهة المقاولون العرب بالدورى، منتخب الطائرة يخسر أمام بولندا بهدف دون مقابل.

المنتخب الأولمبى يهزم أوزباكستان بأولمبياد باريس ويقترب من التأهل للدور الثانى

حقق منتخب مصر الأولمبي بقيادة ميكالى، فوز مهما على نظيره منتخب أوزباكستان بهدف نظيف فى المباراة التى جرت اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية .

3 سيناريوهات تضمن تأهل منتخب مصر الأولى لربع النهائى

يملك منتخب مصر الأولمبي 3 فرص للتأهل إلى ربع النهائي عقب فوزه على نظيره أوزباكستان بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت المنتخبين، بالجولة الثانية من منافسات أولمبياد باريس 2024، على ملعب دي لابيجيور ضمن المجموعة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية.

رسالة غامضة من زيزو بعد فوز المنتخب الأولمبى أمام أوزبكستان

نشر أحمد سيد "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ومنتخب مصر رسالة غامضة عبر صفحته على "إنستجرام" بعد فوز المنتخب الأولمبى على أوزباكستان بهدف دون رد معلقاً عليها: "شامم رائحة شياط".

رئيس اتحاد الملاكمة: سأحقق بنفسى مع يمنى عياد لمعرفة أسباب زيادة وزنها

قرر الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة، تحويل اللاعبة يمنى عياد للتحقيق.

الزمالك يعلن تعافى أوباما وجاهزيته لمواجهة المقاولون

انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

منتخب الطائرة يخسر أمام بولندا 3-0 فى افتتاح مشوار أولمبياد باريس

خسر منتخب مصر للكرة الطائرة أمام نظيره البولندى بنتيجة 3-0 فى إفتتاح مشواره بأولمبياد باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى و حتى 11 أغسطس المقبل.

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

زياد السيسى يخسر الميدالية البرونزية فى السلاح بأولمبياد باريس

خسر زياد السيسى لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12.

محمد عامر بطل السلاح بعد وداعه أولمبياد باريس: حسبي الله ونعم الوكيل

دخل محمد عامر لاعب منتخب السلاح في حالة حزن بعد وداعه أولمبياد باريس، وطالب من الحكم إعادة النقطة الأخيرة عن طريق تقنية الفيديو ولكن الحكم رفض طلبه ما تسبب في انهيار عامر وقال للحكم حسبي الله ونعم الوكيل.