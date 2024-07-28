شكرا لقرائتكم خبر عن عماد المندوه: جوميز تمسك بالشناوى مع الفريق الأول وهذه مميزات حارس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قال عماد المندوه المدير الفني لمدربى قطاع الناشئين بنادى الزمالك، إن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض تمسك باستمرار الحارس محمود الشناوى للتدريب مع الفريق الأول، مؤكداً أن اللاعب تم تصعيده منذ شهر تقريباً.

وأضاف المندوه، خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "هاتريك" مع الإعلامى محمد المحمودى على قناة "on time sports2"، إن الشناوى يمتلك كل مقومات حارس المرمى الجيدة، موضحاً أن اللاعب لديه تكوين جسمانى وثبات انفعالى قوي.

وأوضح المدير الفني لمدربى قطاع الناشئين بنادى الزمالك أن عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك طلب منه حارس مرمى مؤكداً أنه لم يتردد في اختيار محمود الشناوى لتصعيده للتدريب مع الفريق الأول، لافتاً إلى أن جوميز عندما شاهده أعجب بإمكانياته ورفض نزوله للناشئين مرة أخرى.

وكشف المندوه أنه لم يكن قلقاً على محمود الشناوى بعد اختياره لحماية عرين القلعة البيضاء في مباراة بيراميدز التي أقيمت بالأمس الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

واختتم المندوه حديثه عن الحارس محمود الشناوي، مؤكداً أنه لديه استجابة سريعة ومتحمس لتحقيق النجاح مع القلعة البيضاء، لافتاً إلى أن وجود الحراس الشباب في الفريق الأول لا يمنع تواجد أصحاب الخبرات لترك الحرية للجهاز الفني في تنويع اختياراته.