شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الترهونى: نتفاوض مع قندوسى منذ شهر ديسمبر.. وهذا موقفنا من ضم السولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد الترهوني، مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي، حقيقة المفاوضات مع النادي الأهلي للتعاقد مع أحمد قندوسي لاعب الفريق، المعار لسيراميكا كليوباترا للتعاقد معه خلال الفترة القادمة.

وقال وليد الترهوني، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن على قناة "dmc": "المفاوضات مع قندوسي بدأت من شهر 12 الماضي، ولم نتفاوض مع الأهلي بشكل رسمي حتى الآن".

وأضاف: "تعاقدنا مع محمود علاء بشكل رسمي، وهناك مفاوضات مستمرة مع وكيل عمرو السولية".

وتابع: "وصلنا لخط مفاوضات جيد مع وكيل عمرو السولية، واللاعب يمتلك شرطا جزائيا في عقده يسمح له بالانتقال لأي ناد خارج مصر".