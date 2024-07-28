نكاية في حسين الشحات .. انفعال تامر أمين بسبب الشيبي

الشارقة - اميمة ياسر - انفعل الإعلامي تامر أمين، على الهواء بسبب هتاف جمهور الزمالك لـ الشيبي في مباراة بيراميدز، معلقا:"انتوا بتحيوا الشيبي على إيه".

وقال أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "ليا عتاب على بعض الجماهير اللي هتفت للشيبي وهو عتاب المحبين، أنت تهتف لأي لاعب أنت حر لكن لازم الجماهير يكون عندها فلسفة أو حكمة في الهتاف والتشجيع".

وأضاف: "جماهير الزمالك فضلوا يهتفوا للشيبي ويقولوا "راجل يا شيبي"، والشيبي ذهب إليهم ووجه الشكر لهم، وأنا عارف أن ذلك نكاية في حسين الشحات أو النادي الأهلي".

ووجه الإعلامي تامر أمين، حديثه لجماهير الزمالك، قائلا: "أنت بتحيي الشيبي على إيه.. الشيبي كلنا بنقول أنه غلط".

وأشار: "جماهير نادي الزمالك من أحسن الجماهير في الوطن العربي وأفريقيا في الدخلات والشعارات، لأنهم بيعملوا حاجات عظيمة فيها فلسفة وحكمة".