شكرا لقرائتكم خبر روكي يعقد مهمة برشلونة مع الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
برشلونة تلقى عرضا رسميا من الهلال للتعاقد مع فيتور روكي، وبالطبع هناك ترحيب من النادي الكتالوني لقبول العرض وإطلاق سراحه هذا الصيف.
روكي انضم إلى برشلونة في يناير 2024؛ إلا أنه لم يحظ بفرصة كبيرة للظهور تحت قيادة تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق السابق.
وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن برشلونة يعطي أولوية لبيع المهاجم البرازيلي من أجل تسجيل صفقات جديدة، ولا يستبعد مقترح إعارته إلى الهلال مع خيار شراء إلزامي في نهاية مدة الإعارة.
وأشارت إلى أن برشلونة تلقى بالفعل عرضا من السعودية لإعارة فيتور روكي، ومع ذلك تفضل الإدارة أن يرحل نهائيا وبمبلغ لا يقل عن 30 مليون يورو، وهو ما يعادل قيمة انتقاله الثابتة التي اتفق عليها برشلونة مع أتلتيكو بارانينسي، بخلاف 31 مليونا متغيرات.
وأوضحت «موندو ديبورتيفو»، أن فيتور روكي يعقد مهمة برشلونة ويرفض حتى الآن الرحيل، حيث يريد الاستفادة من سفره مع الفريق في جولة الولايات المتحدة لإقناع المدرب هانز فليك بأنه يمكن أن يكون له مكان في الفريق.
وختمت «إذا تم دفع فيتور روكي من جانب إدارة برشلونة نحو باب الخروج، يؤكد فيتور روكي أيضًا أنه لن يفكر في القيام بذلك إلا عند الانتقال وليس على سبيل الإعارة».
من جهة ثانية تلقى فريق الكرة بنادي الهلال، خسارة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة (1-2)، في مباراة ودية جمعت بين الفريقين، ضمن معسكر النمسا الذي يجهّز الفريقين للموسم الرياضي الجديد.
من هو فيتور روكي؟
- لاعب كرة قدم برازيلي في مركز الهجوم.
- ولد في 28 فبراير 2005 في (municipality) في البرازيل.
- يلعب حاليا مع نادي برشلونة في الدوري الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر روكي يعقد مهمة برشلونة مع الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.