الإيطالي جياكومو على أعتاب الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرغب نادي الشباب في التعاقد مع الدولي الإيطالي جياكومو بونافينتورا لاعب فيورنتينا السابق، في نافذة الانتقالات الصيفية الجارية، حسب تقارير صحفية إيطالية.

غادر بونافينتورا صفوف فيورنتينا الإيطالي، في 30 يونيو الماضي، بعد نهاية عقده مع الفيولا، لينهي مسيرة استمرت 4 سنوات في «أرتيميو فرانكي»، والذي كان انضم إليه في 2020، عقب رحيله من ميلان في صفقة انتقال حر.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت خلال الأيام القليلة الماضية، أن جياكومو بونافينتورا يقترب من الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي، دون الكشف عن هوية النادي الذي يرغب في ضم الإيطالي المخضرم.

وذكر صحفي الانتقالات الإيطالي الموثوق، جيانلوكا دي مارزيو، أن نادي الشباب السعودي هو الذي يرغب في التعاقد مع جياكومو بونافينتورا هذا الصيف، إذ تواصل الإيطالي دومينيكو تيتي المدير الرياضي لليوث، مع لاعب ميلان السابق.

وأوضح صحفي «سكاي سبورتس»، أنه يوجد اتفاق بالفعل بين بونافينتورا ومسؤولي الشباب السعودي، حول انتقال الإيطالي إلى الليوث هذا الصيف، ولكن تتبقى بعض التفاصيل التي من المتوقع أن يتم الاتفاق عليها خلال الأيام القادمة.

وكان النادي العاصمي قد أنهى الموسم الماضي في المرتبة الثامنة بجدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 44 نقطة، ولم يحقق الفوز إلا في 12 مباراة فقط، وتلقى 14 هزيمة، وتعادل في 8 مواجهات، ويأمل بقيادة مدربه البرتغالي فيتور بيريرا في تحقيق نتائج أفضل في الموسم القادم.

وخلال مسيرته، ارتدى بونافينتورا قمصان كثير من الأندية الإيطالية، وهي: أتالانتا، وبيرغوليتزي، إلى جانب ميلان الذي قضى معه 6 سنوات، من 2014 وحتى 2020 قبل الرحيل والانتقال إلى فيورنتينا، في صفقة انتقال حر أيضا.

مسيرة بونافينتورا الكروية