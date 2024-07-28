الأخضر الناشئ يشارك في بطولة آسيا للطائرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت 18 عاما في البطولة الآسيوية للناشئين التي ستنطلق اليوم في مملكة البحرين خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 4 أغسطس من الشهر المقبل بمشاركة 16 منتخبا.

وقسمت المنتخبات إلى أربع مجموعات، حيث حل الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات اليابان وتايبه وكازاخستان.

وعمد مدرب المنتخب أسعد بن حمودة على تكثيف الجرعات اللياقية والتكتيكية للتأكد من الجاهزية فنيا ومعنويا بعد أن خاض عددا من المباريات الودية في معسكره الإعدادي في مملكة البحرين.

وضمت قائمة المنتخب 12 لاعبا وهم: سعود الحمد، يزن الثنيان، سعيد مختار، عزام السبيعي، سهيل خان، فيصل المالكي، كرار مرهف، قاسم الطوال، يوسف مراد، علي آل ياسين، عادل العبدلي، عبدالإله القحطاني.