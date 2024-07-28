الأخضر الناشئ يشارك في بطولة آسيا للطائرة

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وقسمت المنتخبات إلى أربع مجموعات، حيث حل الأخضر في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات اليابان وتايبه وكازاخستان.
وعمد مدرب المنتخب أسعد بن حمودة على تكثيف الجرعات اللياقية والتكتيكية للتأكد من الجاهزية فنيا ومعنويا بعد أن خاض عددا من المباريات الودية في معسكره الإعدادي في مملكة البحرين.
وضمت قائمة المنتخب 12 لاعبا وهم: سعود الحمد، يزن الثنيان، سعيد مختار، عزام السبيعي، سهيل خان، فيصل المالكي، كرار مرهف، قاسم الطوال، يوسف مراد، علي آل ياسين، عادل العبدلي، عبدالإله القحطاني.
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