شكرا لقرائتكم خبر السباحة السعودية العايد تتأهب لسباق 200م حرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل لاعبة المنتخب السعودي للسباحة مشاعل العايد تدريباتها استعدادا لمشاركتها اليوم في سباق 200م حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الـ33، التي تستضيفها العاصمة باريس في الفترة من 26 يوليو الحالي وحتى 11 أغسطس المقبل.

وانضمت العايد لمعسكر فريق السعودية في نورماندي، منذ إعلان مشاركتها الأولمبية عن طريق «بطاقات الدعوة»، في التاسع من يوليو الحالي، قبل أن تدخل قرية الرياضيين أمس الأول.

ويترقب محبو وجمهور الدورات الأولمبية اسم الفائزين بأول الميداليات الذهبية في الأولمبياد الحالي.

وسجلت لاعبة المنتخب الجورجي للرماية «نينو سالكوفادزه» اسمها كأول امرأة في التاريخ تتواجد في 10 دورات أولمبية.