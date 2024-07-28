السباحة السعودية العايد تتأهب لسباق 200م حرة

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وانضمت العايد لمعسكر فريق السعودية في نورماندي، منذ إعلان مشاركتها الأولمبية عن طريق «بطاقات الدعوة»، في التاسع من يوليو الحالي، قبل أن تدخل قرية الرياضيين أمس الأول.
ويترقب محبو وجمهور الدورات الأولمبية اسم الفائزين بأول الميداليات الذهبية في الأولمبياد الحالي.
وسجلت لاعبة المنتخب الجورجي للرماية «نينو سالكوفادزه» اسمها كأول امرأة في التاريخ تتواجد في 10 دورات أولمبية.
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