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السباحة السعودية العايد تتأهب لسباق 200م حرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل لاعبة المنتخب السعودي للسباحة مشاعل العايد تدريباتها استعدادا لمشاركتها اليوم في سباق 200م حرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية الـ33، التي تستضيفها العاصمة باريس في الفترة من 26 يوليو الحالي وحتى 11 أغسطس المقبل.

وانضمت العايد لمعسكر فريق السعودية في نورماندي، منذ إعلان مشاركتها الأولمبية عن طريق «بطاقات الدعوة»، في التاسع من يوليو الحالي، قبل أن تدخل قرية الرياضيين أمس الأول.

ويترقب محبو وجمهور الدورات الأولمبية اسم الفائزين بأول الميداليات الذهبية في الأولمبياد الحالي.

وسجلت لاعبة المنتخب الجورجي للرماية «نينو سالكوفادزه» اسمها كأول امرأة في التاريخ تتواجد في 10 دورات أولمبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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