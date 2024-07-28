شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يتفق مع الحارس الصربي رايكوفيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم الاتحاد مستوى سيئا في موسم 2023-2024، لا يليق بمكانة العميد، حيث كانت تطمح الجماهير في حصولهم على أية بطولة، ولكن في المقابل لم يستطع المونديالي حتى الترشح لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بعدما حقق المركز الخامس في دوري روشن السعودي.

ويعمل الاتحاد على مصالحة جماهيره وتحقيق طموحات محبيه في الموسم المقبل بدءا بالتدعيمات حتى الوصول إلى منصات التتويج.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد في دوري روشن السعودي 2024-2025، في أواخر شهر أغسطس 2024، وحتى تلك الفترة، سيكون على الاتحاد الاستعداد جيدا للموسم الجديد، سواء بالصفقات أو المباريات الودية.

وتوصل نادي الاتحاد، إلى اتفاق مع صفقته الأجنبية الثالثة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

صفقتان أجنبيتان

الاتحاد حسم صفقتين أجنبيتين، في صيف العام الحالي حتى الآن، بالتعاقد مع متوسط الميدان الجزائري حسام عوار، من فريق العاصمة الإيطالية روما، إضافة إلى الجناح الفرنسي موسى ديابي، قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة «ماركا»، اتفق العميد الاتحادي على كافة تفاصيل العقد، مع النجم الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى نادي ريال مايوركا الإسباني.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن الاتحاد، كان من المقرر أن يعلن عن صفقة رايكوفيتش رسميا؛ إلا أنه فضل تأجيل هذا الأمر، على أمل الاتفاق مع اسم أكبر في حراسة المرمى.

وأعلنت الصحيفة أن هدف الاتحاد الرئيسي الآن؛ هو الحارس البرتغالي ديوجو كوستا، نجم نادي بورتو ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم؛ لضمه في صيف العام الحالي.

وأوضحت أن إدارة العملاق السعودي ستعمل خلال الساعات المقبلة، من أجل حسم التعاقد مع كوستا؛ وحال فشلت في ذلك، ستعود لإكمال صفقة حارس ريال مايوركا.

يذكر أن كوستا، تألق في النسخة الأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، والتي خرج منها المنتخب البرتغالي من دور ربع النهائي.

أغلى الانتقالات

وتعاقد نادي الاتحاد السعودي مع موسى ديابي لاعب أستون فيلا الإنجليزي، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الفريق الغربي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقا لمصادر متنوعة، دفع الاتحاد مبلغ 60 مليون يورو إلى أستون فيلا من أجل ضم الجناح الفرنسي؛ ليحتل المركز الثاني بين أغلى الانتقالات في دوري روشن السعودي، بالتساوي مع صفقتي انتقال البرتغالي أوتافيو والبرازيلي مالكوم إلى النصر والهلال.

وفقا لتقارير صحفية، سيحصل ديابي (25 عاما) على راتب سنوي مع الاتحاد قدره 13 مليون يورو، وسيمتد عقده مع النادي الجداوي حتى يونيو 2029.

ويعتبر ديابي هو الفرنسي الثالث الذي يأتي إلى الاتحاد هذا الصيف، وإلى جانبه، استعان فريق كريم بنزيما بالمدرب لوران بلان ولاعب خط وسط روما السابق حسام عوار.

خسارة ودية

من جهة ثانية تلقى الاتحاد، «خسارة ودية» أمام إشبيلية الإسباني، مساء الجمعة، ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

مباراة إشبيلية هي الثانية التي يخسرها العميد الاتحادي، تحت قيادة مدربه الفرنسي الجديد لوران بلان؛ حيث كان الفريق قد سقط بـ«هدفين مقابل لا شيء»، أمام إليتشي الإسباني.

وشهدت مباراة إشبيلية، التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إسبانيا، أول مشاركة للجناح الفرنسي موسى ديابي، مع نادي الاتحاد.

وكان بنزيما قد أهدر «ركلة جزاء»، في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول من المباراة؛ ليواصل «عادته السيئة» منذ الانضمام إلى الفريق الأول؛ حيث كان قد ضيع 4 ضربات في موسم 2023-2024.

مراكز موسى ديابي وحصيلته بالأرقام:

المركز: جناح أيمن

المركز: جناح أيسر

المركز: لاعب خط وسط هجومي

المركز: رأس حربة (قلب هجوم)

المركز: مهاجم ثان

المركز: لاعب خط وسط أيسر

المركز: لاعب خط وسط أيمن

983029912122191710