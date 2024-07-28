شكرا لقرائتكم خبر مكلارين يعود للمنافسة في سباقات الفورمولا 1 بعد غياب 17 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل فريق مكلارين انتصارا مهما بفوز سائقيه الأسترالي أوسكار بياستري بسباق جائزة المجر الكبرى في الجولة الـ13 من منافسات سباقات الفورمولا 1 لهذا الموسم، وحل زميله لاندو نوريس ثانيا، وأكمل سائق مرسيدس لويس هاميلتون منصة التتويج بحصوله على المركز الثالث بنهاية السباق.

ومكنت نتيجة السباق فريق مكلارين من تجاوز فريق فيراري في سلم الترتيب والقفز للوصافة خلف المتصدر ريدبول.

ويشتد صراع المنافسة على الصدارة هذا العام بعكس المواسم الأخيرة التي كانت تحت سيطرة مطلقة من ريدبول.

الفوز الأول

احتفل الأسترالي أوسكار بياستري بانتصاره الأول في عالم الفورمولا 1 بعد فوزه بجائزة المجر الكبرى في الجولة الـ13 لبطولة العالم للفورمولا 1 للموسم الحالي.

واستطاع بياستري الذي انطلق ثانيا تجاوز زميله في الفريق لاندو نوريس عند المنعطف الأول ليقفز للصدارة، وكان سباقا مثاليا من ناحية الأداء للسائق الأسترالي طوال مجرياته، قبل تدخل الفريق وارتكاب الخطأ في الاستراتيجيات، عندما أدخل الفريق زميله نوريس لمحطات الصيانة قبل المتصدر بياستري، ليخسر الأخير صدارته بعد ذلك لزميله عند دخوله لتغيير الإطارات، وتدارك الفريق هذا الخطأ وطلب من لاندو نوريس إعادة الصدارة لأوسكار، وهو ما فعله الأول قبل نهاية السباق بلفتين ليتجاوز الاسترالي خط النهاية في الصدارة.

وبهذا الانتصار أصبح بياستري السائق السابع الذي يحقق الفوز هذا العام، مما يجعل الموسم الحالي مليئا بالإثارة والمتعة لمحبي الفورمولا 1.

ثنائية الانتصار

حقق مكلارين انتصارا مهما للغاية في سباق المجر ولم يكتف الفريق بالفوز فقط وإنما سيطر على أحداث الجائزة بشكل عام بداية السباق والتصفيات التأهيلية وحتى نهاية السباق.

استطاع البريطاني لاندو نوريس خطف قطب الانطلاق من أمام زميله أوسكار بياستري الذي حل ثانيا لينطلق ثنائي الفريق من الصف الأول، وترجم السائقان هذه الانطلاقة إلى انتصار بنهاية السباق ولكن مع تغير المراكز، حيث حقق بياستري الصدارة وزميله نوريس المركز الثاني.

وتعد هذه الثنائية هي الأولى للفريق منذ سباق جائزة إيطاليا الكبرى موسم 2021 على حلبة مونزا، وفاز به الأسترالي دانيل ريكاردو، وحل زميله لاندو نوريس المستمر مع الفريق حتى الآن ثانيا آنذاك.

العودة للمنافسة

يشهد هذا الموسم عودة قوية لفريق مكلارين للمنافسة على بطولة العالم للصانعين، وهو استمرار لما شاهدناه من أداء سريع لسيارة الفريق بعد التحديثات التي قام بها الفريق منتصف الموسم الماضي مواصلا هذا التطور على سيارة هذا الموسم، والتي تعد أسرع سيارة على الحلبة متفوقة على سيارة بطل العالم الموسمين الأخيرين فريق ريدبول الذي يعاني من أداء السيارة على الرغم من تصدره لترتيب البطولة.

ورفع مكلارين رصيده النقطي إلى 338 نقطة بفوزه بسباق جائزة المجر الكبرى محتلا وصافة الترتيب خلف ريدبول، ومجاوزا فريق فيراري، ويفصله عن المتصدر 51 نقطة فقط، ونحن الآن في منتصف الموسم ويسعى الفريق بكل قوة للمنافسة على بطولة العالم للصانعين.

يذكر أن فريق مكلارين هذا العام يعود للمنافسة على البطولة للمرة الأولى منذ 2007 وبعد غياب دام 17 عاما عن المنافسة يعود هذا الموسم وبقوة للمنافسة على اللقب.

غياب الفوز

استمر غياب ماكس فريستابن عن تسجيل الانتصار بسباقات الفورمولا 1 للجولة الثالثة على التوالي بعد احتلاله المركز الخامس في جائزة المجر الأخيرة التي أقيمت مطلع الأسبوع الماضي على حلبة هنغارورينغ.

وتعد هذه المرة الأولى للسائق الهولندي لا يحقق الفوز لـ3 جولات متتالية منذ موسم 2021 في الجولات الثلاث قبل الأخيرة، عندما فاز لويس هاميلتون بسباقات البرازيل وقطر والسعودية ومن بعد ذلك لم يغب فريستابن بطل العالم 3 مرات عن الفوز 3 جولات متتالية، سيطر من خلالها على بطولة العالم في الموسمين الأخيرين دون منافسة، وكانت بطولة 2021 التي حققها من أمام لويس هاميلتون هي بطولته الأولى في عالم الفورمولا 1، وحقق بعد ذلك لقبي 2022 و2023 وما زل متصدر بطولة هذا العام ولن يكون الفوز بها سهلا كما كان في العامين الماضيين.

بوديم سباق المجر:

أوسكار بياستري

لاندو نوريس

لويس هاميلتون

بعد سباق المجر: