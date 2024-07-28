تشوكويميكا يتألق في ودية تشيلسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد لاعب تشيلسي كارني تشوكويميكا، سعادته بالمشاركة بمباراة كاملة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، عندما خاض 90 دقيقة بأكملها في التعادل مع ريكسهام 2-2.

وعانى تشوكويميكا كثيرا من الإصابات خلال الموسم الماضي، لكنه يبدو عازما على وضع المصاعب التي واجهها خلف ظهره، لكي يفرض نفسه على تشكيلة مدرب تشيلسي الجديد إنزو ماريسكا.

وقال تشوكويميكا في تصريحات نقلها موقع تشيلسي «هذه هي المرة الأولى التي ألعب فيها 90 دقيقة منذ الصيف الماضي، أنا سعيد بذلك والحصول على هذه الدقائق في وقت مبكر يمنحني شيئا للبناء عليه في المباريات المقبلة».

وأضاف «لقد ضغطت على نفسي بقوة، خضت معسكرات تدريبية متعددة للتأكد من عودتي لائقا وقويا. أعتقد أن هذا ظهر ضد ريكسهام.. شعرت بالتعب قليلا نحو نهاية المباراة، لكن العمل الذي قمت به يعني أنني كنت في حالة جيدة للعب 90 دقيقة كاملة».

وتحدث تشوكويميكا عن الفترة الصعبة التي مر بها الموسم الماضي قائلا «بالطبع، كان الأمر محبطا. انتظرت لفترة طويلة من أجل فرصتي وكنت قد انضممت إلى الفريق للتو، لكن الأشياء تحدث لسبب ما.. وما زلت أستفيد من الموسم الماضي لأن هناك إيجابيات يمكنك أخذها».