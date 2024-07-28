شكرا لقرائتكم خبر الصين تحصد أول ميداليتين ذهبيتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج الزوجي المختلط الصيني هوانج يوتينج وشينج ليهاو أمس، بأول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس بعد الفوز على الزوجي المختلط الكوري الجنوبي كيوم جي هيون وبارك ها جون في نهائي منافسات مسابقة الرماية ببندقية ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار للفرق المختلطة.

وفاز الزوجي المختلط الصيني بنتيجة 16 / 12 في مركز الرماية الوطني بشاتورو.

وفي وقت سابق، فاز الزوجي المختلط الكازاخي ألكسندرا لي وإسلام ساتباييف بأول ميدالية في الأولمبياد الحالية عندما حصدا الميدالية البرونزية بعد التغلب على الزوجي المختلط الألماني آنا جانسين وماكسيميليان أولبريخ.

كما أحرز الثنائي الصيني المكون من تشين يوين وتشانج ياني الميدالية الذهبية لمسابقة الغطس المتزامن من السلم المتحرك على ارتفاع ثلاثة أمتار ضمن منافسات الغطس للسيدات أمس في أولمبياد باريس 2024.

وهيمنت تشين وتشانج على المنافسات خلال المحاولات الخمس لهما مع تسجيل أفضل معدل من النقاط على مدار المحاولات الخمس.

وسجلت تشانج وتشين بطلتا العالم ثلاث مرات من قبل، 337,68 نقطة في أول ظهور لهما على الساحة الأولمبية.

وفاز الثنائي الأمريكي المكون من سارا باكون وكاسيدي كوك بالميدالية الفضية بعد تسجيلهما 314,64 نقطة، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الثنائي البريطاني المؤلف من ياسمين هاربر وسكارلت ماثيو بتسجيلهما 302.28 نقطة.