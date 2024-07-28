الامارات | خسارة قاسية.. المغرب يُخذل جمهوره بعد الفوز على بطل العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرط المنتخب المغربي في فرصة ذهبية بعد أن حقق فوزا تاريخيا على بطل العالم منتخب الأرجنتين، وخسر فرصة ذهبية لحجز بطاقته الى ربع النهائي بخسارته أمام أوكرانيا المنقوصة 1-2.

ووجد المغرب نفسه متأخرا بهدف دميترو كريسكيف في الدقيقة 22، لكنه نجح في إدراك التعادل في الشوط الثاني بواسطة هداف المسابقة حتى الان بثلاثة أهداف سفيان رحيمي في الدقيقة 64 من ركلة جزاء أدت إلى طرد المدافع الأوكراني فولوديمير ساليوك.

ونزل المنتخب المغربي بكل ثقله بحثا عن هدف الفوز أمام النقص العددي لخصمه وسنحت له محاولات عدة فشل مهاجموه في ترجمتها الى هدف فدفعوا الثمن غاليا باستقبال شباكهم لهدف قاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجله إيغور كراسنوبير.

وهي الخسارة الاولى للمغرب بعد فوزه الثمين على الأرجنتين 2-1 في الجولة الاولى، فتخلى عن صدارة المجموعة الثانية بفارق الاهداف لصالح المنتخب الأرجنتيني.