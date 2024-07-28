وزير الرياضة يهنئ المنتخب الأوليمبي .. وعلام يشيد بالروح .. واللاعبون يتعاهدون على مواصلة الانتصارات

ياسر رشاد - القاهرة - استقبل الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى مدينة نانت اليوم وشهدا معا فوز المنتخب الأوليمبي على أوزبكستان العنيد بهدف رائع لاحمد كوكا رمانة خط الوسط فى الجولة الثانية لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية الجارية فى فرنسا .



ومن جانبه هنأ د. د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب الأوليمبي وجهازهم الفني والإداري والطبي عقب أدائهم الملحمي الذى توج بالفوز على أوزبكستان .. وبهذا الفوز رفع الفراعنة رصيدهم إلى 4 نقاط فى المركز الثاني للمجموعة بفارق نقطتين لمصلحة اسبانيا المتصدر ليضع المنتخب المصري قدمه فى الدور الثاني .



وحرص وزير الشباب والرياضة على قطع مسافة نحو 5 ساعات بالقطار من باريس إلى نانت لتشجيع ومؤازرة المنتخب الأوليمبي وبعد المباراة صافح اللاعبين وهنأهم وطالبهم بمواصلة المشوار بنفس القوة والروح وقد تعاهد اللاعبون على مواصلة الانتصارات والدفاع بقوة وشجاعة عن أحلام المصريين فى المرور نحو الحلم الأوليمبي والوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة..هذا وحضر اللقاء اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة والكابتن محمد بركات المشرف على المنتخب .