العريان: اجتماع طاري بشأن يمنى عماد.. ونعاني من تدني مستوى الطعام في باريس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصريه أن نتيجة المنتخب الأولمبي امس أمام أوزبكستان اكثر من رائعة وضمنت التأهل بنسبة كبيرة.

وتابع العريان في تصريحات مع الإعلامي مجدي عبد الغني : القريه الأولمبية طبيعية جدا ومستوى الأكل متدني جدا وكمية اللحوم قليلة جدا وكميات الأكل اقل من الطبيعي.

لا يوجد تكييفات

وواصل : لا يوجد تكييفات في القرية الأولمبية على الرغم من ارتفاع نسبه الرطوبه والبعثات الأخرى تعاني ليس فقط بعثة مصر.

يمنى عياد

وواصل: يمنى عياد كانت تعاني من زيادة في الوزن منذ يومين وقمنا بعمل برنامج غذائي لها وهي لم تستطع الوصول للوزن المطلوب علي الرغم من وجود رقابة عليها حتى الساعة ١٢ منتصف الليل .

وتابع: هناك اجتماع طاريء لرئاسة البعثة كمان ساعة وهناك تحقيق تم فتحه بشأن هذه اللاعبة وكل الأشياء واردة بشأن اللاعبة وعلينا ان نصل إلى المخطي الحقيقي من اجل اتخاذ اللازم .

واختتم: افتتاح الأولمبياد كان مختلف وبداية غير موفقة والأمطار اثرت على اللاعبين وهناك شكوى من اكثر من ١٠٠ دولة بسبب الأكل.