فرنسا تتأهل إلى ربع نهائي الأولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب فرنسا على غينيا كوناكري بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أولمبياد باريس 2024.

وتأهل منتخب فرنسا بشكل رسمي إلى الدور المقبل من الأولمبياد بعد فوزه في مباراته الأولى على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاث أهداف نظيفة.

أحرز هدف الفوز لمنتخب فرنسا كيليان سيلديليا عبر رأسية سكنت شباك غينيا في الدقيقة 75 من عمر اللقاء، وكان الشوط الأول شهد تسجيل غينيا هدفا عبر عبدالله توريه من رأسية لكن تلغيه تقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى خلفه أمريكا بثلاث نقاط بعد الانتصار على نيوزيلندا، فيما يبقى منتخب غينيا متذيلا دون نقاط.