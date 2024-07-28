تعرف على الأسماء الحاصلين على تأشيرة فرنسا مع المنتخب الأولمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة من إهدار للمال العام في اتحاد الكرة، متقدمًا ببلاغ للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وانفرد هشام خلال برنامجه على قناة النهار: بمستند الأسماء الحاصلين على تأشيرة السفر إلى فرنسا مع المنتخب الأولمبي حيث قال: "عدد المسافرين مع المنتخب الأولمبي 44 فردًا، بينهم 4 أفراد من أعضاء اتحاد الكرة منهم جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب الاتحاد الذي لم يسافر".

وأضاف أمير هشام: "شعبان بسطاوي مدير العلاقات وفي الكشف منسق للمنتخب أيضًا من ضمن المسافرين بدون صفة، ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد ضمن الأسماء أيضًا ولكنه لم يسافر مع البعثة".

وتساءل أمير هشام، هل وضع اسم الماشطة في الكشف بدون صفة، جاء من أجل الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي؟

واختتم: "أطالب وزارة الشباب والرياضة الكشف عن أسباب سفر كل هذه الأسماء بدون أي مبرر أو صفة، ولا بد من التحقيق في الكشف الذي يشمل كل هؤلاء الأسماء".