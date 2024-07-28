باريس 2024 .. يد الدانمارك تسحق فرنسا وترسل تحذيرا لكل المنتخبات

ياسر رشاد - القاهرة - حسم منتخب الدانمارك مباراة القمة للمجموعة الثانية لمنافسات كرة اليد للرجال بعدما حقق منتخب الدانمارك فوزا كاسحا على نظيره الفرنسي صاحب الملعب بنتيجة ٣٧ / ٢٩ في ختام مباريات الجولة الاولى للمجموعة الثانية .

المباراة كانت تكرارا للمباراة النهائية لدورة الالعاب الاوليمبية فى طوكيو عام ٢٠٢١ والتي نجح غزاة الشمال الدانماركيين في الفوز بميداليتها الذهبية بينما حصل المنتخب الفرنسي على الميدالية الفضية .

جاء الشوط الاول متكافئا بين المنتخبين وانهاه المنتخب الدانماركي بنتيجة ١٨ / ١٧ فيما فرض المنتخب الدانماركي سيطرته التامة على الشوط الثاني وسط تألق من اغلب لاعبيه بقيادة الحارس المخضرم لاندين و هانسن ولاندينبيرج لينجح في التفوق حتى وصل الفارق إلى ٣٥ / ٢٧ وأنهى منتخب الدانمارك المباراة لمصلحته ٣٧ / ٢٩ .

يذكر ان منتخب مصر فاز في أولى مباريات المجموعة على منتخب المجر ٣٦ / ٣٣ بينما فاز منتخب النرويج على منتخب الارجنتين ٣٦ / ٣١ .