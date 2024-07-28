أمير هشام: صفقة يحيى عطية الله لم تفشل والأولوية للاعب أجنبي آخر

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن صفقة المغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر فريق سوتشي الروسي، هو مطلب ثاني للأهلي في هذا المركز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي يضع لاعب أجنبي ضمن الأولوية وبدأت في العودة مرة أخرى، وهو ما جعل النادي الأحمر يتراجع نسبيًا عن ضم يحيى عطية الله بالموسم الجديد".

وأضاف أمير هشام: "صفقة عطية الله لم تفشل ولا يزال في الصورة، ولكن كولر المدير الفني يرى اللاعب الأجنبي الآخر هو صاحب الأولوية لضمه بالموسم المقبل".