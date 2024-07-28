عبدالعزيز غنيم: يمنى قالتلي حصلها تغييرات فسيولوجية.. ومعرفش الناس بتقول فضيحة على إيه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد عبدالعزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، أن ما حدث مع يمنى عياد بطلة الملاكمة، كان أمرًا غريبًا خاصةً أن الميزان كان صحيحًا قبل ساعات قليلة.

وتابع غنيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "يمنى قامت بوزن نفسها الساعة 12 صباحًا وإرسال الصورة لها".

وأضاف عبدالعزيز غنيم: "عقدت مع يمنى عياد منذ قليل، وسألتها ماذا حدث؟ قالت إنها حدث لها بعض التغييرات الفسيولوجية عند استيقاظها مبكرًا".

واختتم غنيم: "محدش قال يمنى هتاخد ميدالية من الأساس لأنها أول مشاركة أولمبية لها، والجميع يروج الأمر على أنه فضيحة وهذا الأمر عادي، ومعرفش فضيحة على إيه هنكسر يمنى ونقعدها في البيت يعني".