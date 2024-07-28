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ربيع: تغيير المدربين وراء تراجع نتائج المقاولون.. ونتمسك بالأمل للاستمرار بالدوري

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ياسر رشاد - القاهرة - قال رامي ربيع نجم نادي المقاولون العرب السابق أن كثرة تغيير الأجهزة الفنية للفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم ، وراء تراجع النتائج وتأخر ترتيب الفريق بجدول الدوري.

تابع ربيع في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عير فضائية TeN: المقاولون العرب أنهى الموسم الماضي بشكل جيد تحت قيادة شوقي غريب، لكن النتائج تراجعت هذا الموسم ، ثم تم الاستعانة بأكثر من مدير فني، مما أدى إلى تراجع النتائج وفقدان الكثير من النقاط.

وواصل: المقاولون العرب تأثر برحيل النيجيري چون أوكلي لفريق السويحلي الليبي، بعدما كان هدافاً للفريق الموسم الماضي ، كما أن التوفيق غاب عن لاعبي ذئاب الجبل في أكثر من مباراة ، لكن الأمل ما زال قائماً في البقاء بالدوري الممتاز.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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