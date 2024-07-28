أولمبياد باريس 2024 .. تعرف على فريق اللاجئين الأوليمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أولمبياد 2024 .. عاد فريق اللاجئين الأولمبي إلى باريس هذا الصيف، مع 36 رياضيًا يحصلون على فرصة "واحد من 100 مليون" للفوز بالمجد الأولمبي في فرنسا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتنافس الفريق، الذي يتكون من رياضيين واجهوا صعوبات لا تصدق للوصول إلى خط البداية، إلى جانب بعض من أفضل المواهب العالمية للمرة الثالثة، بعد أن شاركوا لأول مرة في الألعاب في ريو دي جانيرو قبل 8 سنوات.

أولمبياد 2024

كان الفريق الأول يمثل 60 مليون نازح حول العالم، ووفقًا للأمم المتحدة، ارتفع هذا الرقم منذ ذلك الحين إلى أكثر من 100 مليون، مما ألهم اللجنة الأولمبية إطلاق شعار 1 من كل 100 مليون على الفريق.

وقالت نجامبا، إحدى عضوات الفريق: "التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية كان هدف حياتي ".

ولدت نجامبا في الكاميرون وانتقلت إلى بولتون في المملكة المتحدة في سن الثانية عشرة، فقد عمها أوراق الهجرة الخاصة بها عندما عاد إلى الكاميرون وفي عام 2019 تم احتجاز نجامبا وشقيقها أثناء حضورهما مكتب الهجرة، وأطقت الشرطة سراح الأشقاء في اليوم التالي.

افتتاح أولمبياد باريس 2024

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أول أمس الجمعة، افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 في احتفال غير تقليدي شهد وصول الرياضيين في قوارب على طول نهر السين، وعروضًا راقصة ومسرحية على طول ضفاف النهر.

كان رافائيل نادال وزين الدين زيدان ونادية كومانيتشي وسيرينا ويليامز وكارل لويس من بين نجوم الرياضة الذين شاركوا في الحفل الذي انتهى بعودة مفاجئة للمطربة الكندية سيلين ديون، التي عادت إلى الغناء بعد صراع مع متلازمة التصلب.

كما ظهرت ليدي جاجا خلال العرض، وكذلك مغني الراب ريم كيه وفرقة الميتال جوجيرا والمطربة وآيا ناكامورا ، الفنانة الناطقة بالفرنسية الأكثر استماعًا في العالم، إذ قدم كلاً منهم عرضًا استثنائيًا بعاصمة النور والملائكة.

قال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إن أولمبياد باريس ستجمع العالم في وقت الصراع، دون أن يذكر أي صراع على وجه التحديد.

الجدير بالذكر أن الألعاب بدأت على أرض الواقع صباح أمس، السبت في باريس.