بركات عن لقطة زيزو: ياريت نتكلم في حاجه أهم من الهيافة وليه منكسبش إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد محمد بركات عضو مجلس اتحاد الكرة، تفاعل الجماهير مع لقطة أحمد سيد زيزو بعدما أبدى غضبه من خروجه خلال مباراة منتخب مصر الأولمبي و أوزبكستان .

وكان منتخب مصر فاز على أوزبكستان بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أولمبياد باريس 2024.

شهد اللقاء إبداء زيزو غضبه بعد تبديله ومشاركة أحمد عادل ميسي بدلا منه.

قال بركات في تصريحات تلفزيونية: الناس بدل ما تفرح بفوز المنتخب مركزه مع زيزو ويقولك زعلان وعاملين قصه وهو مفيش اي حاجه اصلا.

وتابع: ياريت نتكلم في حاجه اهم من الهيافه دي وندعم اللعيبه ونديهم حافز للمباراة المقبلة وليه منكسبش منتخب إسبانيا ونتصدر ده حق مشروع.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 4 نقاط بعد تحقيقه الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف ، والتعادل في المباراة الأولى أمام الدومينيكان سلبيا دون أهداف، فيما يتصدر منتخب إسبانيا المجموعة برصيد 6 نقاط وتأهل رسميا لربع النهائي.