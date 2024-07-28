اليابان تصعد لربع نهائي الأولمبياد بعد الفوز على مالي

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل منتخب اليابان إلى دور ربع نهائي بطولة أولمبياد باريس 2024، بعد انتصاره على مالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بوردو، في الجولة الثانية من الأولمبياد.

سجل ريهيتو ياماموتو لاعب منتخب اليابان الهدف الأول من تسديدة بعد تمريرة عرضية من زميله ماو هوسويا ذلك في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع أهدر شيخنا دومبيا لاعب مالي فرصة تسجيل هدف التعادل بعدما أهدر ركلة جزاء.

تصدر منتخب اليابان ترتيب مجموعته الرابعة برصيد 6 نقاط خلفه باراجواي بثلاث نقاط، فيما يظل منتخب مالي برصيد نقطة وحيدة.

ويلتقي منتخب اليابان حال تأهله متصدرا مع وصيف مجموعة مصر .