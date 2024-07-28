موعد مباريات بعثة مصر في أولمبياد باريس 2024 الأحد 28 يوليو

تستكمل البعثة المصرية مشاركتها في منافسات أولمبياد باريس 2024 حيث سيشهد يوم الأحد ظهور عديد من منافسات الألعاب الفردية مرة آخرى.

وانطلقت دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل.

ويوم الأحد هو ثاني أيام البعثة المصرية في الألعاب الأولمبية.

مواعيد مباريات بعثة مصر

1:15 صباحا (الرماية)

ريماس خليل ومي مجدي – تصفيات 10م مسدس قنص

10:30 صباحا (الجمباز)

جنى محمود – منافسات فردي جمباز فني

11 صباحا (السلاح)

محمود محسن × التشيكي ياكوب يوركا – دور الـ 64 فردي رجال المبارزة

11 صباحا (تنس طاولة)

عمر عصر × فابيو راكوتواريمانانا (دور الـ 64 فردي)

محمد حمدي وإبراهيم كُريم – تصفيات 10م مسدس قنص

12:25 صباحا (السلاح)

يارا الشرقاوي × الصينية هوانج كيانكيان – دور الـ 32 فردي سيدات الشيش

12:55 ظهرا (السلاح)

سارة حسني × الإيطالية مارتينا فافاريتو – دور الـ 32 فردي سيدات الشيش

12:55 ظهرا (السلاح)

ملك حمزة × الألمانية آن ساوير – دور الـ 32 فردي سيدات الشيش.

1 ظهرًا

ميار الشريف – دور أول فردي السيدات

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1:05 ظهرا (سباحة)

لجين عبد الله منافسات 200م حرة – تصفيات

1:15 ظهرا (تنس طاولة)

محمد البيلي × البولندي ميلوسز ريزميسكي (دور الـ 64 فردي)

1:25

محمد قوطة وأحمد خالد، زوجي التجديف الخفيف

1:50 ظهرا (السلاح)

محمد السيد × الكولومبي جون إديسون – دور الـ 32 فردي رجال المبارزة.

1:50 ظهرا (السلاح)

محمد ياسين × الياباني مينوبي كازاياسو – دور الـ32 فردي رجال المبارزة

5 مساء (كرة طائرة شاطئية)

دعاء الغباشي / مروة مجدي × ثنائي البرازيل – الجولة الأولى دور المجموعات

11 مساء (تنس طاولة)

دينا مشرف × الإسبانية ماريا شياو – دور الـ 64 فردي سيدا