إعلامي يفجر مفاجأة عن انضام النني إلى الاهلي.. فيديو

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة بخصوص رغبة النادي الاهلي في التعاقد مع محمد النني،لاعب منتخبنا الوطني بداية من الموسم المقبل.

وأوضح سيف زاهر خلال برنامجه التليفزيوني، أن الاهلي يدرس التعاقد مع محمد النني في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار بأن الاهلي يرغب في تدعيم صفوفه ويرى أن النني قادر على تقديم مستوى جيد لمدة موسمين على الأقل ويتمتع بخبرات كبيرة وسينضم مجانًا بعد الرحيل عن أرسنال.

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وفي سياق أخر كشفت تقارير إعلامية عن اقتراب الدولي المصري محمد النني، من أحد الدوريات العربية بعد رحيله عن فريق آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح الصحفي Will Unwin الذي يعمل في صحيفة “جارديان” البريطانية، أن هناك اهتمام من أحد الأندية الإماراتية بضم محمد النني في فترة الانتقالات الصيفية الجارية,

وأوضح أن نادي الجزيرة الإماراتي دخل في مفاوضات مع محمد النني لضمه هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع آرسنال.

سبق أن أشارت تقارير سعودية إلى أن إدارة نادي الخلود تفاوضت مباشرة مع النني لضمه في الموسم الجديد.

بعد 8 أعوام في آرسنال، حيث لعب 161 مباراة وسجل 6 أهداف، غادر النني النادي وحقق نجاحًا بفوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.