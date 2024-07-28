السويحلي الليبي: نفاوض نجم الاهلي منذ يناير الماضي

كشف وليد الترهوني، مدير التعاقدات في نادي السويحلي الليبي، عن تفاصيل جديدة بشأن التفاوض من أجل التعاقد مع أحمد قندوسي، لاعب الاهلي المعار إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

وأوضح الترهوني في تصريحات تليفزيونية أن النادي الليبي يتفاوض مع النادي الأهلي منذ شهر ديسمبر، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي حتى الآن بشأن انتقال أحمد قندوسي.

أشار الترهوني إلى أنه تم التعاقد بشكل رسمي مع محمود علاء، لاعب الزمالك مع استمرار المفاوضات مع وكيل أعمال عمرو السولية.

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وأوضح أنهم نجحوا في التوصل التوصل إلى اتفاق جيد مع وكيل عمرو السولية، حيث يحتوي عقده على شرط جزائي يسمح له بالانتقال إلى أي ناد خارج مصر.

ما زال الغموض يسيطر على موقف أحمد قندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خاصة وأن اللاعب رفض عرض الأحمر بخروجه للإعارة خلال الفترة القادمة.

وانتهت مدة إعارة أحمد قندوسي لنادي سراميكا كيلوباترا، حيث أوصى المدرب السويسري مارسيل كولر بخروجه للإعارة مرة أخرى لعدم حاجته إلى خدماته خلال الفترة القادمة.

وعرض مسئولو الاهلي على قندوسي أكثر من عرض للإعارة، إلا أن اللاعب رفض وطلب تقرير مصيره بالرحيل نهائيًا عن الفريق الأحمر.