عواد يستفز الزمالك ويلجأ إلى بيراميدز

كشفت تقارير إعلامية، عن أخر تطورات مفاوضات محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مجلس الإدارة بشأن التجديد.

أفاد الإعلامي أمير هشام بأن محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، واجه عقبة كبيرة في عملية تجديد عقده مع النادي.

وأشار هشام خلا برنماجهإلى أن المفاوضات توقفت بعدما قدم النادي عرضًا بنصف راتب عواد الحالي، والذي رفضه بشكل قاطع.

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وأضاف أن الحارس بدأ في التفاوض مع نادي بيراميدز، حيث طلب مبلغًا يصل إلى 20 مليون جنيه مصري سنويًا للانضمام إليهم.

وغاب محمد عواد عن مباراة الزمالك ضد بيراميدز، التي أقيمت في الدوري المصري الممتاز وشارك الحارس الشاب محمود الشناوي لإصابة محمد صبحي.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بيراميدز بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة والمؤجلة من مسابقة الدوري المصري.

سيلاقي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، ضمن مؤجلات الدوري المصري، يوم الاثنين المقبل.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكمة المكرمة، على ستاد المقاولون العرب.

ويحتل فريق الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة، فيما يتواجد فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.