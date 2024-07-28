ترتيب مجموعة فرنسا في أولمبياد باريس بعد الفوز على غينيا في أولمبياد باريس 2024

تمكن منتخب فرنسا، من تحقيق الفوز على غينيا، بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة أولمبياد باريس 2024.

أحرز هدف الفوز لمنتخب فرنسا كيليان سيلديليا عبر رأسية سكنت شباك غينيا في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب “الديوك” بشكل رسمي إلى الدور المقبل من الأولمبياد بعد فوزه في مباراته الأولى على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاث أهداف نظيفة.

وجاء تشكيل فرنسا الرسمي أمام غينيا في أولمبياد باريس 2024

حراسة المرمى: ريستس.

خط الدفاع: تروفيرت _ لوكيبا _ باد _ سيلديليا.

وسط الملعب: شوتارد _ كونيه _ اكليوش.

في الهجوم: ماكيل اوليسي _ أليكساندر لاكازيت _ ماتيتا.

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ترتيب المجموعة الأولى

1- فرنسا (6 نقاط)

2- أمريكا (3 نقاط)

3- نيوزيلاند (3 نقاط)

4- غينيا (بدون نقاط)