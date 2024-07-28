كولر يصدم الخطيب ويرفض صفقة هجومية في الاهلي

عرض مسئولو النادي الاهلي، برئاسة محمود الخطيب، لاعبًا من الدوري البرتغالي، على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الكرة الأول لتدعيم الخط الأمامي.

وكشف الإعلامي أمير هشام أن مسئولو الاهلي قدموا ترشيحًا لضم اللاعب الأنجولي لوريندو أوريليو ديبو، مهاجم جيل فيسنتي البرتغالي، لتعزيز خط هجوم الفريق على كولر.

وأوضح هشام أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر رفض فكرة وجود اللاعب أو مناقشة انضمامه.

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وأشار بأن كولر وضع اللاعب في ترتيبه الرابع أو الخامس في قائمة البدائل في حال عدم التوصل لاتفاقات مع لاعبين آخرين.

وتمكن فريق الاهلي من الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

وسجل هدف الفوز لصالح المارد الأحمر الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 62.

سيلاقي فريق الاهلي في المباراة المقبلة نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن المباريات المؤجلة من مسابقة دوري نايل المصري.

وستقام المباراة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقين القاهرة ومكة المكرمة.