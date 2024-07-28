ما سبب زيادة يمنى عياد 700 جرام خلال يوم؟.. اتحاد الملاكمة يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن رئيس اتحاد الملاكمة، عبد العزيز غنيم، استبعاد الملاكمة المصرية يمنى عياد من أولمبياد باريس 2024 اليوم السبت.

ووفقا لرئيس اتحاد الملاكمة فإن سبب استبعاد يمنى من الأولمبياد هو زيادة وزنها 700 جرام عن المطلوب اليوم السبت، حيث كان وزنها مثالي عندما خضعت لقياس الوزن أمس الجمعة (المثالي 54 كيلو جرام).

وقال عبد العزيز غنيم أن التغيرات الفسيولوجية وراء زيادة لاعبة الملاكمة 700 جرام خلال فترة قصيرة.

وأكد: "أي لاعب يحدث له زيادة في الوزن عن المطلوب في منافسات ميزانه حتى ولو 100 جرام يتم استبعاده".

وأتم رئيس الاتحاد داعما لبطلة مصر في الملاكمة: "يمنى عياد أول لاعبة تحقق عدد من الإنجازات ولا يجب قتلها نفسيا، وأمامها مستقبل باهر".

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