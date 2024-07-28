"أعذروني مقدرتش أرفع راسكوا".. أول تعليق من زياد السيسي بعد إخفاقه في الفوز بميدالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أخفق المصري زياد السيسي في تحقيق ميدالية في لعبة سلاح السيف بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وخسر المصري في نصف النهائي أمام التونسي فارس فرجاني 15-11، ومن ثم خسر مباراة تحديد الميدالية البرونزية أمام الإيطالي لويجي سميلي 15-12.

وقال زياد في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس": "الحمد لله، كان نفسي أعمل حاجة لمصر في لعبة السلاح".

وأضاف: "كان نفسي أحقق ميدالية عشان حلم والدي الله يرحمه ووالدتي اللي أنا مكمل عشانه لحد دلوقتي".

وأوضح: "الموضوع كان صعب جدا، كنت بحاول أكون في كامل تركيزي، لكن الأولمبياد أكبر من أي بطولة، وخصوصا أني أول مرة أوصل للمرحلة ديه".

وأتم بطل العالم في لعبة سلاح السيف: "كانت مشاعر متلخبطة، عشان كدا تركيزي كان متشتت، أعذروني مقدرتش أرفع رأسكم وأحقق ميدالية، بس بإذن الله زمايلي يقدروا يعملوا اللي أنا معرفتش اعمله".

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