أول منشور لزيزو بعد أزمته في مباراة منتخب مصر الأولمبي وأوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر لاعب منتخب مصر الأولمبي، أحمد مصطفى زيزو، على حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام" صور من الفوز على منتخب أوزبكستان.

وكتب لاعب الزمالك على الصور التي نشرها: "+3، I smell something is burning" (أشم رائحة شيء يحترق).

وأثناء خروج زيزو من مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في الدقيق 65، ظهر على وجهه علامات الغضب، ورفض مصافحة ميكالي المدير الفني البرازيلي.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره الإسباني يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎https://www.instagram.com/p/C975cpjug19/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading‎‏

اقرأ أيضًا:

"أعذروني مقدرتش أرفع راسكوا".. أول تعليق من زياد السيسي بعد إخفاقه في الفوز بميدالية

ما سبب زيادة يمنى عياد 700 جرام خلال يوم؟.. اتحاد الملاكمة يجيب

أول ملاكمة مصرية تتأهل.. من هي يمنى عياد المستبعدة من أولمبياد باريس 2024؟