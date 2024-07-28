ستوري نجوم كرة القدم.. سر احتفال كوكا.. وشوبير يُشيد بزملائه في منتخب مصر الأولمبي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

نشر لاعب برشلونة، جافي، صورة تجمعه مع إنسو فاتي و أراوخو عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام".

وأشاد حارس الأهلي، مصطفى شوبير، بزملائه المتواجدين مع منتخب مصر الأولمبي في باريس 2024، كريم الدبيس وحمزة علاء وكوكا.

ونشر محمد النني عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور من فوز مصر الأولمبي على أوزبكستان.

وأوضح كوكا أن احتفاله بهدف فوز مصر في مرمى أوزبكستان، جاء على طريقة والده الذي توفى.

ونشر بلاي مظهر صور من مشاركته في فوز منتخب مصر على نظيره أوزبكستان.

ونعى ناصر ماهر، لاعب الأهلي الأسبق محمود صالح، الذي توفى عن عمر يناهر 64 عاماً.