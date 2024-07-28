16 منافسة.. جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأحد 28 يوليو، ظهور اللاعبين المصريين 16 مرة في منافسات مختلفة بدوري الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويعد أبرز منافسات اليوم، عمر عصر ودينا مشرف في مسابقة تنس الطاولة، وميار شريف في التنس، ومحمد السيد في السلاح.

جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم الأحد

- ريماس خليل ومي مجدي - الرماية 10 متر - 10.15 صباحا

- جنى محمود - الجمباز - 10.30 صباحا

- عمر عصر ضد فابيو - تنس طاولة - 11 صباحا

- محمود محسن ضد ياكوب يوركا - المبارزة - 11 صباحا

- محمد حمدي وإبراهيم - الرماية 10 متر - 12.15 ظهرا

- يارا الشرقاوي ضد هوانج - السلاح - 12.25 ظهرا

- سارة حسني ضد مارتينا - الشيش - 12.55 ظهرا

- ملك حمزة ضد آن ساوير - الشيش - 12.55 ظهرا

- ميار شريف - تنس - 1 ظهرا

- لجين عبد الله - سباحة - 1.5 ظهرا

- محمد البيلي ضد ميلوسز - تنس طاولة - 1.15 ظهرا

- أحمد خالد ومحمد قوطة - التجديف - 1.20 ظهرا

- محمد السيد ضد جون إديسون - السلاح - 1.50 ظهرا

- محمد ياسين ضد مينوبي - المبارزة - 1.50 ظهرا

- دعاء الغباشي ومروة مجدي ضد ثنائي البرازيل - كرة شاطئية - 5 مساء

- دينا مشرف ضد ماريا شياو - تنس طاولة - 11 مساء

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