ملف رياضة الخليج 365.. ضياع أول ميدالية مصرية.. أزمة زيزو.. والخطيب في أولمبياد باريس 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها ضياع أول ميدالية مصرية من زياد السيسي، وأزمة زيزو في مباراة مصر وأوزبكستان، والخطيب في أولمبياد باريس 2024.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

زياد السيسي يخفق في الفوز بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024

أخفق المصري زياد السيسي في الفوز بالميدالية البرونزية بسلاح السيف، عقب الخسارة من الإيطالي لويجي سميلي 12 - 15 في مباراة تحديد المركز الثالث.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

محمود الخطيب يحتفل بفوز منتخب مصر لكرة اليد على المجر في أولمبياد باريس 2024 من المدرجات (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر خلاله رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب وهو يُساند منتخب مصر لكرة اليد في مباراته أمام المجر بأولمبياد باريس 2024 من المدرجات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ماذا فعل زيزو أثناء خروجه من مباراة مصر وأوزبكستان? (صور)

شهد الدقيقة 65 من زمن شوط المباراة الثاني بين منتخب مصر الأولمبي وأوزباكستان، تبديل أحمد مصطفى زيزو ودخولا مصطفى سعد ميسي بدلا منه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

منتخب مصر الأولمبي يصحح المسار ويفوز على أوزبكستان في أولمبياد باريس 2024 (فيديو وصور)

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، التشكيل الرسمي لمواجهة أوزبكستان.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

استبعاد ملاكمة مصرية من أولمبياد باريس 2024.. ما السبب؟

أعلن رئيس اتحاد الملاكمة، عبد العزيز غنيم، استبعاد الملاكمة المصرية يمنى عياد من أولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قمة المجموعة.. موعد مباراة مصر المقبلة بعد الفوز على أوزبكستان

فاز منتخب مصر على نظيره أوزبكستان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أعذروني مقدرتش أرفع راسكوا".. أول تعليق من زياد السيسي بعد إخفاقه في الفوز بميدالية

أخفق المصري زياد السيسي في تحقيق ميدالية في لعبة سلاح السيف بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول ملاكمة مصرية تتأهل.. من هي يمنى عياد المستبعدة من أولمبياد باريس 2024؟

أعلن رئيس اتحاد الملاكمة، عبد العزيز غنيم، استبعاد الملاكمة المصرية يمنى عياد من أولمبياد باريس 2024 اليوم السبت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ترتيب مجموعة مصر عقب الفوز على أوزباكستان في أولمبياد باريس 2024

فاز منتخب مصر على نظيره أوزبكستان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بأولمبياد باريس 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا