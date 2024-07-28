شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يستعيد محمود صابر أمام إسبانيا بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد منتخب مصر الأولمبى لاعبه محمود صابر أمام إسبانيا فى المباراة المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى الجولة الثالثة بالدورى بأولمبياد باريس 2024 بعد انتهاء الإيقاف، حيث كان قد تعرض للايقاف مباراتين بعد طرده فى نهائى أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وقال محمود حرب المدير الإدارى لمنتخب الوطني الأولمبي، أن الفوز ضد منتخب أوزبكستان، خطوة مهمة في التأهل إلى دور الثمانية من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأضاف حرب في تصريحات تليفزيونية: "التعادل أمام الدومينيكان كان مخيبا، ولكنه منتخب قوي، والفوز اليوم محى صورة المباراة الأولى".

وتابع: "الأجواء في فرنسا صعبة، وبالتالي الأداء ظهر بشكل متراجع ولكن مع توالي المباريات سيتحسن الأداء، وميكالي يتحدث مع اللاعبين عن أهمية الحدث ومنحهم ثقة في أنفسهم".

واختتم مدير المنتخب الأولمبي: "لا تعليق على تصرف زيزو أمام أوزبكستان، ولكن نريد التركيز في الوقت الحالي على الإيجابيات، وسنغادر إلى بوردو صباحًا لخوض مباراة إسبانيا في الجولة الثالثة".