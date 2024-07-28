شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العزيز غنيم: يمنى قالت لى حصل لها تغييرات فسيولوجية.. ولم نكن نطمح لميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، أن ما حدث مع يمنى عياد بطلة الملاكمة، كان أمرًا غريبًا، خاصةً أن الميزان كان صحيحًا قبل ساعات قليلة.

وقال غنيم فى تصريحات تليفزيونية: "يمنى قامت بوزن نفسها الساعة 12 صباحًا وإرسال الصورة لها".

وأضاف عبد العزيز غنيم: "قعدت مع يمنى عياد منذ قليل، وسألتها ماذا حدث؟ قالت إنها حدث لها بعض التغييرات الفسيولوجية عند استيقاظها مبكرًا".

واختتم غنيم: "ما حدش قال يمنى هتاخد ميدالية من الأساس؛ لأن دي أول مشاركة أولمبية لها، والجميع يروج الأمر على أنه فضيحة وهذا الأمر عادى، ومعرفش فضيحة على إيه، هنكسر يمنى ونقعدها في البيت يعني".

كانت يمنى عياد قد تم استبعادها من أولمبياد باريس بسبب الزيادة فى الوزن.