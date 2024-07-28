شكرا لقرائتكم خبر عن السويحلى الليبى: نسعى لضم مهاجم الزمالك.. وانسحبنا من صفقة إيبوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد الترهوني، مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي، عن موقف ناديه من ضم لاعبين من نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وليد الترهوني في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع أحمد حسن، على قناة "dmc": "تعاقدنا مع محمود علاء بشكل رسمي من الزمالك" .

وأضاف مدير التعاقدات بنادي السويحلي الليبي: "نسعى لضم لاعب من الزمالك يلعب في مركز المهاجم، ولكن لا يمكن أن أفصح عن هويته".

وتابع: "انسحبنا من صفقة التعاقد مع جون إيبوكا بسبب المغالاة المالية من جانب نادي سيراميكا كليوباترا واللاعب.. قيمة التعاقد كان مبالغا بها".

واختتم: "سعينا للتفاوض مع لاعبين من الدوري المصري لأنه يتميز بالقوة والمنافسة، واللاعبون المصريون مختلفون عن اللاعبين في أفريقيا".