شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد المقصود: غياب الضغوط فرصة لجوميز.. ومحمود الشناوى مستقبل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد المقصود، مدرب الزمالك السابق، أن أداء المنتخب الأولمبي أمام أوزباكستان أفضل من لقاء الدومينيكان، متمنيا التوفيق للفراعنة في أولمبياد باريس.

وقال عبد المقصود، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "فوز المنتخب الأولمبي على أوزباكستان كان مهما للغاية، ومن المهم أن لا يخسر المنتخب مباراة إسبانيا القادمة".

وأضاف: "المباريات الحالية للزمالك فرصة للبرتغالي جوزيه جوميز من أجل الحكم على مستوى جميع اللاعبين والعناصر الشابة".

وتابع: "عدم وجود ضغوط فرصة لجوميز لاستكشاف الناشئين، وسعيد للغاية بتألق الحارس الشاب محمود الشناوي أمام بيراميدز، وسيكون مستقبل نادي الزمالك في مركز حراسة المرمى".