شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. صالح الوحش ينهى مسيرته التدريبية بعد مباراة مصر والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

قرر محمد عبده صالح الوحش نجم الأهلى ومدرب منتخب مصر الأسبق، اعتزال التدريب فى مثل هذا اليوم 28 يوليو 1985 بعد خسارة الفراعنة أمام منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف.

مدرسة الوحش الكروية كانت السر في نبوغ قادة التدريب الرياضى فى مصر وبينهم الكابتن طه إسماعيل وعمرو أبو المجد وطه الطوخى ومصطفى عبده وعادل الجزار وغيرهم وقد تولى الكابتن الوحش خلال مشواره الرياضى تدريب منتخب مصر فى أكثر من مرحلة خلال الفترة من عام 82 حتى عام 1985 وقادة لتأهل لدورة لوس أنجلوس الأوليمبية عام 1984.

وفى عام 1986 عمل الكابتن الوحش مستشاراً للاتحاد الافريقى بالإضافة الى كونه مستشاراً بالاتحاد الدولى "الفيفا" وقام خلال تلك المهمة بوضع المناهج الدراسية للدورات القارية والدولية، واختاره “الفيفا” ضمن ثمانية يمثلون لجنته الفنية وهى اعلى مستوى تخطيطى وكروى فى العالم، أما عن تاريخه الإدارى فهو لا يقل فى شئ عن امتيازه الفنى بل هو جزء مكمل من هذا التاريخ الرياضى الحافل.



تولى الوحش رئاسة إدارة النشاط الرياضى عام 1974 ووضع اللوائح والقوانين لهذا العمل محطماً العمل الروتينى وداعياً للتعامل مع لغة العصر لغة التقدم والتطور وقد تولى الكابتن محمد عبده صالح الوحش رئاسة النادى الأهلى خلال الفترة من 16 ديسمبر 1988 حتى 6 فبراير 1992 كما تولى رئاسة اتحاد الكرة فى 26 أكتوبر عام 2000.