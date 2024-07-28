شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية فى السلاح والتنس والرماية اليوم بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 01:30 ص

تستأنف البعثة المصرية اليوم الأحد، منافساتها بدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بباريس وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل، حيث تخوض البعثة اليوم عدة منافسات فى مختلف الرياضات.

ويلتقى منتخب الطائرة الشاطئية مع نظيره البرازيل فى الجولة الأولى من دور المجموعات فى الخامسة من مساء اليوم، ويضم منتخب الشاطئية الثنائي دعاء الغباشي ومروة مجدي، المقرر أن تخضن المباراة ضد ثنائي البرازيل.

وتظهر اليوم ميار شريف لاعبة منتخب التنس، وممثل المنتخب المصري الوحيدة فى الدورة، حيث تخوض دور اول فردى السيدات أمام الدنماركية كارولين فوزنياكي في الدور الأول، حيث تحتل كارولين المركز الـ 73 عالميا وسبق لها التتويج ببطولة جراند سلام بعد الفوز بأستراليا المفتوحة 2018، كما كانت المصنفة الأولى عالميا فى وقت سابق.

ويخوض لاعبو منتخب الرماية والسلاح والسباحة منافساتهم فى الدورة اليوم أيضا، حيث تخوض ريماس خليل ومى مجدى لاعبتا الرماية تصفيات 10 م مسدس قنص فى العاشرة والنصف صباحا.

ويخوض محمد حمدى منافسات نفس الدور فى الثانية عشر والربع ظهرا.

وبالانتقال إلى منتخب السلاح فتبدأ منافسات اللاعبين فى العاشرة والنصف صباحا حيث تخوض يارا الشرقاوي وسارة حسني وملك حمزة ونهى هاني منافسات دور ال 64 فى منافسات فردى سيدات الشيش.

وتعد سارة حسنى أصغر لاعبة فى البعثة المصرية للمشاركة فى الأولمبياد حيث تبلغ 14 عاما فقط فى اول مشاركة لها بالأولمبياد.

وعل. مستوى منتخب الرجال يخوض محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ومحمود محسن منافسات دور ال 64 فى سلاح المبارزة فى تمام الساعة 11 صباحا.



ويبدأ لاعبو منتخب الجمباز منافساتهم اليوم حيث تخوض جنى محمود منافسات الفردى ايقاعىفى العاشرة والنصف صباحا ، وفى السباحة تخوض لجين عبدالله منافسات 200 م حرة بالتصفيات فى الثانية عشر ظهرا.

وعلى مستوى الملاكمة يشارك عمر العوضي فى دور الـ 32 بوزن 71 كجم، فى الثانية عشر والربع ظهرا.