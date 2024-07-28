شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قيمة صفقة استعارة أليو ديانج من الأهلى للخلود السعودى والان مع تفاصيل الخبر

اتفقت إدارة نادي الخلود السعودى مع نظيرتها في الأهلي، على استعارة لاعب الوسط المالي أليو ديانج لمدة موسم، بقيمة 500 ألف دولار.

أسدل الستار على رحلة المالى أليو ديانج مع النادى الأهلى بعدما إنضم اللاعب لصفوف نادي الخلود السعودي الذي سيخوض معسكر إعداد في تركيا، بعدما رفض النادي السعودي استمرار اللاعب مع الأهلي لرغبته في بدء فترة الإعداد مع فريقه الجديد.

خرج ديانج صاحب الـ "26 عاماً" من معسكر الأهلي قبل مباراة المصري لإتمام إجراءات السفر للانضمام للخلود السعودي على سبيل الاعارة لمدة موسم.

يستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين على ستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وخاض ديانج الموسم الجاري 24 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم دون أن يسجل أو يصنع.

لعب ديانج قبل الأهلى لناديين فقط هما دجوليبا دى باماكو المالى ومولودية الجزائر، ويرتبط النجم المالى بعلاقة قوية مع مشجعى الرداء الأحمر بفضل أدائه المتميز وإخلاصه الكبير للفانلة الحمراء.

ولعب ديانج 212 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات وسجل سبعة أهداف وصنع 11 هدفاً، وتوج مع المارد الأحمر بـ 15 لقباً هى أربعة بطولات لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى وأربعة القاب للسوبر المحلى ولقبين للدوري وثلاثة ألقاب لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ففى 5 يوليو 2019 أعلن الأهلى تعاقده مع اليو ديانج قادماً من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو، وكان أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر.

وفرض النجم المالى نفسه بقوة على تشكيل الفريق الأحمر، وبات عنصرا لا غنى عنه في الكتيبة الحمراء، بفضل المجهود الجبار الذي يبذله في المباريات، والفدائية التي يتسم بها أداؤه في المباريات وحفظه لمهام وواجبات المكان الذي يلعب به داخل الملعب ، وأدى ديانج دورًا مهمًّا في تشكيل الأهلي على المستوى الدفاعي، فهو أول حائط صد لهجمات المنافسين، كما كان يجيد اللعب كليبرو في بعض الأحيان أو الميل يمينا أو يساراً لأداء الواجب الدفاعي مع أحد الظهيرين، بخلاف قدرته الفائقة في استخلاص الكرة من أقدام المنافسين ودقة تمريراته.

تعد مباراة الاهلى وسيراميكا مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الافريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة المصري لضمان تحقيق انتصار جديد على سيراميكا ضمن خطة التتويج باللقب.