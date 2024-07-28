شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات كريم العراقي وأمادو با أمام سموحة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يستعيد النادي المصري خدمات الثنائي، كريم العراقي وأمادو با، لاعب الفريق، في اللقاء المقبل أمام سموحة، والمقرر إقامته في التاسعة مساء الخميس المقبل، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد انتهاء الإيقاف الذي حرمهما من المشاركة في لقاء الأهلي بسبب الحصول على 3 انذارات.

ورفض علي ماهر المدير الفني للمصري، منح لاعبيه أي راحة بعد الخسارة من الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 18 بالدوري، بهدف نظيف، واستأنف الفريق تدريباته عصر أمس السبت، تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري.

من ناحية أخرى، تأكد غياب محمد الشامي مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة الأهلي والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، بمنافسات الجولة 18 المؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 31 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً .