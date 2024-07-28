شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تواسي زوجها زياد السيسي بعد خسارة برونزية الأولمبياد: أنت الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

حرصت البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش وبطلة العالم، على مواساة زوجها زياد السيسي بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث في أولمبياد باريس 2024 بمنافسات سلاح السابر.



زياد السيسي

وكتبت نوران جوهر عبر حسابها على إنستجرام: أسطورة، فخر، صانع التاريخ، ببساطة، الأعظم على الإطلاق، شكرًا لأنك جعلت الجميع يشهدون كيف يمكن تحقيق المستحيل.

وأعرب زياد السيسي لاعب منتخب السلاح عن حزنه الشديد بعد خسارته الميدالية البرونزية أمام بطل إيطاليا، موجها اعتذاره للشعب المصري عن عدم التتويج بميدالية أولمبية.

وقال زياد السيسي، في تصريحات صحفية، إنه كان على بُعد خطوات من التتويج بميدالية أولمبية، ولكنه لا يعلم ما حدث، مؤكدا أنه سيعمل أقصى ما في جهده للفوز بميدالية مع الفرق.

خسر زياد السيسى لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12.