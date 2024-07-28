شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفاوض محمد عواد لتدعيم حراسة المرمى فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولى بيراميدز فى مفاوضات جادة مع محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك، من أجل ضمه فى صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب بيراميدز فى تدعيم مركز حراسة المرمى فى ظل تذبذ المستوى الذى يعيشه أحمد الشناوى فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى دفع المسئولون بالنادى السماوى للتفاوض مع عواد.

ويرى مسئولى بيراميدز إن هناك مبالغة فى الطلبات المادية لمحمد عواد، وهو الأمر الذى يعطل اتمام الصفقة، مع استمرار التفاوض بين الطرفين.

ولم يحسم الزمالك تجديد تعاقد محمد عواد بسبب المغالة فى طلباته المادية، مما أدى لتوقف المفاوضات بين الطرفين.