شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. غيلاس قناوي لاعب المصري ينتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن اتحاد العاصمة الجزائري، تعاقده مع غيلاس قناوي لاعب النادي المصري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد اتمام الاتفاق مع النادي المصري.

وكان غيلاس قناوي قد حصل على إذن من الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر قبل أسابيع، للسفر إلى الجزائر لإنهاء بعد المشاكل المتعلقة بالتجنيد.

من ناحية أخرى، يستعيد النادي المصري خدمات الثنائي، كريم العراقي وأمادو با، لاعب الفريق، في اللقاء المقبل أمام سموحة، والمقرر إقامته في التاسعة مساء الخميس المقبل، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري، وذلك بعد انتهاء الإيقاف الذي حرمهما من المشاركة في لقاء الأهلي بسبب الحصول على 3 انذارات.

ورفض علي ماهر المدير الفني للمصري، منح لاعبيه أي راحة بعد الخسارة من الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة 18 بالدوري، بهدف نظيف، واستأنف الفريق تدريباته عصر أمس السبت، تدريباته على ستاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراته أمام سموحة بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري.