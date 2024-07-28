اليوم.. الزمالك يختتم إستعداداته لمواجهة المقاولون في الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم فريق الكرة بنادي الزمالك بقيادة جوزيه جوميز المدير الفني تدريباته لمواجهة المقاولون العرب، في اللقاء الذي المباراة المقرر إقامتها غدٍ، الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وعمل الجهاز الفني على تجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات المقاولون العرب لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى المقاولون وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

من ناحية أخرى، يبحث مسئولو نادى الزمالك عن حل مع السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق، لجدولة مستحقاته المالية، والموافقة على تخفيض عقده مع القلعة البيضاء، وبناء على هذه الأمور سيتم حسم موقفه مع الفريق سواء بالبقاء أو الرحيل.

وعقد المدرب البرتغالى العديد من الجلسات المستمرة مع الحارس الشاب محمود الشناوى لتجهيزه لحماية عرين القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الحالي،وذلك بعد إصابة "شرخ الكتف" التي تعرض لها محمد صبحى وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.

وطالب جوميز الحارس الشباب بضرورة التركيز والبعد عن أجواء السوشيال ميديا التي من شأنها التأثير على مستواه وتفكيره، مشدداً عليه بعدم الالتفات للانتقادات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني،حتى يستطيع تثبيت أقدامه داخل القلعة البيضاء.