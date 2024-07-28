شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تطالب لجنة الانضباط بسرعة البت في شكاوي الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

طالبت رابطة الأندية المصرية المحترفة ، لجنة الانضباط باتحاد الكرة بسرعة البت في الشكاوي المقدمة من ناديي الاهلي وبيراميدز عقب المباراة التي جمعت الفريقين مؤخرا في الدوري المصري، خاصة بعد قرار الرابطة بإحالة الشكاوي للجنة الانضباط.

وقررت إدارة المسابقات برابطة الأندية المصرية تحويل شكوى بيراميدز ضد إمام عاشور وخالد عبد الفتاح وأعضاء مجلس الأهلي محمد الجارحي ومحمد سراج وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي للجنة الانضباط، على خلفية أحداث مباراة الفريقين التي جمعتهما مساء الاثنين الماضي.

وجاءت شكوى بيراميدز ضدّ إمام عاشور بداعي تحريض زميله حسين الشحات على عدم مصافحة محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد أداء النشيد الوطني، كما تمت شكوى خالد عبد الفتاح لجلوسه على مقاعد البدلاء بعد تلقيه البطاقة الحمراء وهو ما يخالف اللوائح، حيث كان يفترض أن يغادر الملعب.

وقام مسئولو بيراميدز بتوثيق كافة الشكاوى التي قدمت ضد اللاعبين وأعضاء مجلس إدارة الأهلي بالفيديو والصور.

وكانت رابطة الأندية قررت أيضاً تحويل ممدوح عيد رئيس بيراميدز وأحمد زاهر المدير الإداري وأحمد الشناوي حارس المرمى ومروان حمدي وكريم حافظ ومحمود زلاكا ومحمود عبد العاطي لاعبى بيراميدز للجنة الانضباط.

وقررت إدارة المسابقات بالرابطة إيقاف محمد الشيبى لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه بسبب الطرد عقب أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز الأخيرة بينما قررت إيقاف خالد عبد الفتاح مباراة واحدة للطرد في المباراة.